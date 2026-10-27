W brazylijskim stanie Amazonas funkcjonariusze zatrzymali 11 osób podejrzewanych o celowe podpalenia. Zatrzymania miały miejsce 17 października w gminie Autazes w związku z rozległymi pożarami, których dym pogorszył jakość powietrza w Manaus, największym mieście Amazonii.

Jak informuje Mongabay, od 1 do 19 października Brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych INPE zarejestrował w stanie 1921 ognisk pożarów. To o 202% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W regionie metropolitalnym Manaus wykryto 584 ogniska, w tym 197 w Autazes i 134 w Itacoatiarze.

Dym i zamknięcie szkół

Pod koniec września dym już zasnuł niebo nad Manaus, a 8 i 9 października sytuacja pogorszyła się na tyle, że zawieszono zajęcia w szkołach miejskich i na uniwersytetach. Według federalnego instytutu badań zdrowotnych Fiocruz 8 października średniodobowe stężenie drobnego pyłu PM2.5 wyniosło 99 mikrogramów na metr sześcienny — sześć razy więcej niż zalecany przez WHO dzienny poziom 15 mikrogramów.

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Dziewięć dni później, gdy temperatura w regionie sięgała 33–37°C, stężenie cząstek w niektórych miejscach przekraczało wytyczne WHO 30-krotnie. Mieszkańcy zgłaszali podrażnienie gardła, trudności w oddychaniu i problemy ze snem z powodu dymu przedostającego się do domów.

Śledztwo w sprawie podpaleń

Do 14 października wspólna grupa robocza wszczęła 120 postępowań dotyczących domniemanych przestępstw związanych z pożarami. Prokuratura w Autazes rozpoczęła również cywilne dochodzenie w sprawie pochodzenia pożarów odnotowanych od 11 do 13 października. Według lokalnej gazety A Crítica w kontrolach uczestniczą agencja ochrony środowiska IBAMA, policja federalna i cywilna, a także Instytut Ochrony Środowiska Amazonasu.

17 października władze federalne ogłosiły nasilenie walki z pożarami: do stanu mają zostać skierowane dodatkowe samoloty, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i wojskowi, infrastruktura medyczna ma zostać rozbudowana, a środki mają zostać przeznaczone na działania nadzwyczajne. W okresie od 20 do 25 października INPE zarejestrował w stanie 214 ognisk pożarów, a jakość powietrza w Manaus poprawiła się.

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