马来西亚暂停招募尼泊尔工人——《加德满都邮报》

由于围绕招聘机构遴选程序的争议，马来西亚暂停招募来自尼泊尔的非技术工人。据《加德满都邮报》报道，10月1日，马来西亚人力资源部停止对求职候选人进行生物医学检查，实际上暂停了新就业签证的签发。

围绕机构的争议

在马来西亚外国工人管理系统下办理签证，需要获得尼泊尔36家认证中心出具的医疗报告。该系统运营商 Bestinet 表示，在吉隆坡选定的25家主要招聘机构启用后，体检登记将恢复。每家主要机构都须与10家辅助机构合作。

尼泊尔青年、劳工和就业部反对单方面选定25家机构，并拒绝给予这些机构开展排他性业务的法律许可。部长拉姆吉·亚达夫提议于11月18日至19日或12月2日至3日举行联合工作组会议，以讨论工人招募机制及更新双边备忘录。

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不过，马来西亚人力资源部长拉马南·拉马克里希南在10月6日通过外交渠道转交的一封信中表示，该国政府不会改变现行模式。马来西亚将保留遴选25家主要机构及每家主要机构对应10家辅助机构的做法。

尼泊尔的诉讼程序

与此同时，尼泊尔海外就业部已对25家被选中机构的所有者启动法律行动。该部门表示，已从海外就业法庭获得逮捕令，并要求已被签发逮捕令但尚未向当局报到的人员在35天内前往该部门或警察机关报到。如不遵守要求，可能面临进一步程序，包括冻结银行账户和限制出境许可。

上一财政年度，马来西亚接收了13.2万名尼泊尔工人。根据尼泊尔中央银行的数据，马来西亚占该国汇款的近20%，约40万名尼泊尔公民在那里工作，主要从事制造业。

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