Malezja wstrzymała rekrutację pracowników z Nepalu — Kathmandu Post

Malezja zawiesiła rekrutację niewykwalifikowanych pracowników z Nepalu z powodu sporu dotyczącego procedury wyboru agencji rekrutacyjnych. Jak informuje Kathmandu Post, 1 października malezyjskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich wstrzymało badania biomedyczne kandydatów do pracy, faktycznie zatrzymując wydawanie nowych wiz pracowniczych.

Spór dotyczący agencji

Procedura wizowa w ramach malezyjskiego systemu zarządzania pracownikami zagranicznymi wymaga orzeczeń medycznych z 36 akredytowanych ośrodków w Nepalu. Operator systemu Bestinet poinformował, że rejestracja na badania zostanie wznowiona po aktywowaniu 25 głównych agencji rekrutacyjnych wybranych przez Kuala Lumpur. Każda z nich ma współpracować z dziesięcioma agencjami pomocniczymi.

Ministerstwo Młodzieży, Pracy i Zatrudnienia Nepalu sprzeciwiło się jednostronnemu wyborowi 25 agencji i odmówiło udzielenia im prawnego zezwolenia na wyłączną działalność. Minister Ramji Yadav zaproponował zorganizowanie posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej 18–19 listopada lub 2–3 grudnia, aby omówić mechanizm rekrutacji pracowników oraz aktualizację dwustronnego memorandum.

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Jednak malezyjski minister zasobów ludzkich Ramanan Ramakrishnan w liście przekazanym kanałami dyplomatycznymi 6 października oświadczył, że rząd kraju nie zmieni obecnego modelu. Malezja utrzyma wybór 25 głównych agencji oraz dziesięciu agencji pomocniczych dla każdej z nich.

Postępowania w Nepalu

Równolegle Departament Zatrudnienia Zagranicznego Nepalu wszczął działania prawne wobec właścicieli 25 wybranych agencji. Urząd oświadczył, że otrzymał nakazy od Trybunału ds. Zatrudnienia Zagranicznego i polecił osobom, wobec których wydano nakazy i które nie stawiły się przed władzami, zgłosić się do departamentu lub na policję w ciągu 35 dni. Niewykonanie tego wymogu może skutkować dalszymi procedurami, w tym zamrożeniem rachunków bankowych i ograniczeniami zezwoleń na wyjazd.

W minionym roku finansowym Malezja przyjęła 132 tysiące nepalskich pracowników. Według banku centralnego Nepalu Malezja odpowiada za niemal 20% przekazów pieniężnych do kraju, a około 400 tysięcy obywateli Nepalu pracuje tam głównie w sektorze produkcyjnym.

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