Малайзія зупинила набір працівників із Непалу — Kathmandu Post

Малайзія призупинила набір некваліфікованих працівників із Непалу через суперечку щодо порядку відбору рекрутингових агентств. Як повідомляє Kathmandu Post, 1 жовтня Міністерство людських ресурсів Малайзії зупинило біомедичні обстеження кандидатів на працевлаштування, фактично зупинивши видачу нових віз для працевлаштування.

Суперечка щодо агентств

Оформлення віз у межах малайзійської системи управління іноземними працівниками потребує медичних висновків від 36 акредитованих центрів у Непалі. Оператор системи Bestinet повідомив, що реєстрацію для проходження обстеження відновлять після активації 25 основних рекрутингових агентств, відібраних Куала-Лумпуром. Кожне з них має працювати разом із десятьма допоміжними агентствами.

Міністерство молоді, праці та зайнятості Непалу заперечило проти одностороннього відбору 25 агентств і відмовилося надати їм юридичний дозвіл на виняткову діяльність. Міністр Рамджі Ядав запропонував провести засідання Спільної робочої групи 18–19 листопада або 2–3 грудня, щоб обговорити механізм набору працівників та оновлення двостороннього меморандуму.

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Втім, міністр людських ресурсів Малайзії Раманан Рамакрішнан у листі, переданому дипломатичними каналами 6 жовтня, заявив, що уряд країни не змінюватиме чинну модель. Малайзія зберігатиме відбір 25 основних агентств і десяти допоміжних агентств для кожного з них.

Провадження в Непалі

Паралельно Департамент закордонного працевлаштування Непалу розпочав юридичні дії щодо власників 25 відібраних агентств. Відомство заявило, що отримало ордери від Трибуналу з питань закордонного працевлаштування та наказало особам, щодо яких видали ордери і які не з’явилися до органів влади, звернутися до департаменту або поліції протягом 35 днів. За невиконання вимоги можливі подальші процедури, зокрема замороження банківських рахунків та обмеження дозволів на виїзд.

Минулого фінансового року Малайзія прийняла 132 тисячі непальських працівників. За даними центрального банку Непалу, на Малайзію припадає майже 20% грошових переказів до країни, а близько 400 тисяч громадян Непалу працюють там переважно у виробничому секторі.

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