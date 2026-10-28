Малайзия приостановила набор работников из Непала — Kathmandu Post

Малайзия приостановила набор неквалифицированных работников из Непала из-за спора о порядке отбора рекрутинговых агентств. Как сообщает Kathmandu Post, 1 октября Министерство человеческих ресурсов Малайзии остановило биомедицинские обследования кандидатов на трудоустройство, фактически прекратив выдачу новых рабочих виз.

Спор вокруг агентств

Оформление виз в рамках малайзийской системы управления иностранными работниками требует медицинских заключений от 36 аккредитованных центров в Непале. Оператор системы Bestinet сообщил, что регистрацию на обследование возобновят после активации 25 основных рекрутинговых агентств, отобранных Куала-Лумпуром. Каждое из них должно работать вместе с десятью вспомогательными агентствами.

Министерство молодежи, труда и занятости Непала возразило против одностороннего отбора 25 агентств и отказалось предоставить им юридическое разрешение на исключительную деятельность. Министр Рамджи Ядав предложил провести заседание Совместной рабочей группы 18–19 ноября или 2–3 декабря, чтобы обсудить механизм набора работников и обновление двустороннего меморандума.

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Однако министр человеческих ресурсов Малайзии Раманан Рамакришнан в письме, переданном по дипломатическим каналам 6 октября, заявил, что правительство страны не будет менять действующую модель. Малайзия сохранит отбор 25 основных агентств и десяти вспомогательных агентств для каждого из них.

Разбирательства в Непале

Параллельно Департамент зарубежного трудоустройства Непала начал юридические действия в отношении владельцев 25 отобранных агентств. Ведомство заявило, что получило ордера от Трибунала по вопросам зарубежного трудоустройства и предписало лицам, в отношении которых были выданы ордера и которые не явились в органы власти, обратиться в департамент или полицию в течение 35 дней. За невыполнение требования возможны дальнейшие процедуры, включая замораживание банковских счетов и ограничения разрешений на выезд.

В прошлом финансовом году Малайзия приняла 132 тысячи непальских работников. По данным центрального банка Непала, на Малайзию приходится почти 20% денежных переводов в страну, а около 400 тысяч граждан Непала работают там преимущественно в производственном секторе.

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