На юге Ливана израильский дрон сбросил две бомбы на дом между Шукином и Майфадуном в округе Набатия. О пострадавших в результате удара не сообщалось, передает Anadolu Agency со ссылкой на ливанское государственное Национальное информационное агентство NNA.

Обстрелы и авиаудар

По данным NNA, израильская артиллерия с перерывами обстреливала район Аль-Савван на окраинах Майфадуна, а также нанесла удар по Мансури в округе Тир.

Израильские силы также вызвали два мощных взрыва в квартале Аль-Рувайс населенного пункта Завтар-аш-Шаркия. Агентство не привело подробностей об этих взрывах.

Отдельный авиаудар был нанесен по окраинам Кантары в районе Вади-ас-Салуки в округе Марджаюн.

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Ранение и соглашение

Возле перекрестка Дейр-Кифа в округе Тир человек, собиравший металлолом, получил ранение из-за взрыва подозрительного предмета. Информации о состоянии пострадавшего не приводится.

Соглашение, достигнутое при посредничестве США между Ливаном и Израилем 26 июня, предусматривает постепенный вывод израильских сил с оккупированной ливанской территории в обмен на развертывание ливанской армии и разоружение вооруженных группировок.

По данным агентства, с 2 марта израильские атаки в Ливане унесли жизни по меньшей мере 4386 человек, еще 12 407 получили ранения, а более миллиона человек были перемещены. Израиль, как отмечается, продолжает удерживать районы на юге Ливана.

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