Na południu Libanu izraelski dron zrzucił dwie bomby na dom między Shukinem a Mayfadounem w dystrykcie Nabatieh. Nie zgłoszono ofiar w wyniku ataku, przekazuje Anadolu Agency, powołując się na libańską państwową Narodową Agencję Informacyjną NNA.

Ostrzał i nalot

Według NNA izraelska artyleria z przerwami ostrzeliwała obszar Al-Sawwan na obrzeżach Mayfadounu, a także uderzyła w Mansouri w dystrykcie Tyr.

Siły izraelskie spowodowały również dwie potężne eksplozje w dzielnicy Al-Ruwais miejscowości Zawtar al-Sharqiya. Agencja nie podała szczegółów dotyczących tych eksplozji.

Oddzielny nalot przeprowadzono na obrzeżach Qantary w rejonie Wadi al-Saluki w dystrykcie Marjayoun.

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Ranny i porozumienie

W pobliżu skrzyżowania Deir Kifa w dystrykcie Tyr osoba zbierająca złom została ranna w wyniku eksplozji podejrzanego przedmiotu. Nie podano informacji o stanie poszkodowanej osoby.

Porozumienie osiągnięte 26 czerwca przy mediacji USA między Libanem a Izraelem przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich sił z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie grup zbrojnych.

Według agencji od 2 marca izraelskie ataki w Libanie zabiły co najmniej 4386 osób, kolejne 12 407 zostało rannych, a ponad milion ludzi zostało przesiedlonych. Jak zaznaczono, Izrael nadal utrzymuje obszary na południu Libanu.

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