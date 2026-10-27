В колумбийском городе Кукута застрелили Мигеля Армандо Кастельяноса Серрано — майора Национальной полиции в резерве, бывшего секретаря городского правительства и претендента на участие в выборах мэра. Нападение произошло днем 26 октября возле автозаправочной станции на Западной кольцевой дороге в районе Эль-Портико.

Как сообщает The Rio Times, Кастельянос вышел из своего автомобиля, чтобы поговорить с мужчиной на мотоцикле, после чего был застрелен. Правоохранители описали инцидент как нападение, совершенное наемным убийцей. Несовершеннолетний, находившийся вместе с Кастельяносом, не пострадал.

Расследование нападения

Инцидент подтвердили метрополитенская полиция Кукуты и городская администрация. О задержаниях по делу пока не сообщалось, расследование продолжается.

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Секретарь по безопасности департамента Норте-де-Сантандер Хорхе Кинтеро объявил вознаграждение в размере 50 миллионов колумбийских песо за информацию, которая поможет следствию. Это примерно 16 тысяч долларов США. Лиц, подозреваемых в причастности к нападению, власти не назвали.

Карьера Кастельяноса

Кастельянос занимал должность секретаря правительства Кукуты — чиновника, отвечающего за безопасность и внутренние вопросы города, — до отставки в январе 2026 года. До этого он более 21 года служил в Национальной полиции Колумбии и вышел в резерв в звании майора. Он также был братом бывшего сенатора Хайро Кастельяноса.

Кукута является административным центром департамента Норте-де-Сантандер и расположена недалеко от границы с Венесуэлой. Нападение произошло на дороге, ведущей в направлении муниципалитета Лос-Патиос и города Букараманга.

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