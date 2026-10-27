В Хобарте, Австралия, на месте, где ранее стояла статуя колониального хирурга и политика Уильяма Краутера на Франклин-сквер, открыли постоянную художественную инсталляцию. Она состоит из сада местных растений вокруг сохраненного постамента и бронзового кольца с надписями. Как сообщает ABC News Australia, этот проект считается первым в стране случаем, когда муниципалитет в рамках демократической процедуры решил убрать колониальную статую.

Истории на бронзовом кольце

На бронзовом кольце разместили три текста: о Краутере и колониальной жизни, об Уильяме Ланне и истории народа палава, а также о роли статуй в общественной памяти. Каждый автор ограничил свою надпись 250 словами, а полные версии текстов доступны через QR-код на месте.

Архитектор Мэтт Хайндс пояснил, что сад отсылает к прошлому этой территории, которая до колонизации была открытым цветущим полем. По его словам, бронзовое кольцо напоминает и о материале бывшей скульптуры, и о работе Ланне на китобойных судах, где бронза была важным материалом. Посетителям предлагают обходить сад по кругу и читать размещенные там тексты.

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Более пяти лет консультаций

Лорд-мэр Хобарта Анна Рейнольдс заявила, что инсталляция стала результатом более пяти лет консультаций с общиной и должна дать более честное и полное понимание истории города. По ее словам, проект не стирает историю, а добавляет контекст и перспективы, которые часто отсутствовали в общественных пространствах.

Вандалы срезали статую Краутера у щиколоток в середине 2024 года — за несколько часов до того, как Тасманийский гражданский и административный трибунал поддержал решение городского совета организовать ее удаление. Большинство историков, по данным ABC News Australia, согласны, что Краутер в XIX веке проник в морг и украл череп умершего аборигена Уильяма Ланне для псевдонаучных исследований.

Оригинальную бронзовую скульптуру отреставрировали, восстановив места среза у щиколоток, однако городской совет Хобарта хранит ее на складе. Проекту предшествовали временные художественные работы художников палава и общественные консультации.

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