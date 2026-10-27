W Hobart w Australii otwarto stałą instalację artystyczną w miejscu na Franklin Square, gdzie wcześniej stał posąg kolonialnego chirurga i polityka Williama Crowthera. Składa się ona z ogrodu rodzimych roślin wokół zachowanego postumentu oraz brązowego pierścienia z inskrypcjami. Jak podaje ABC News Australia, projekt uznawany jest za pierwszy w kraju przypadek, gdy samorząd w drodze demokratycznej procedury zdecydował o usunięciu kolonialnego posągu.

Historie na brązowym pierścieniu

Na brązowym pierścieniu umieszczono trzy teksty: o Crowtherze i życiu kolonialnym, o Williamie Lanne i historii ludu Palawa oraz o roli posągów w pamięci publicznej. Każdy autor ograniczył swoją inskrypcję do 250 słów, a pełne wersje tekstów są dostępne poprzez kod QR na miejscu.

Architekt Matt Hinds wyjaśnił, że ogród nawiązuje do przeszłości tego terenu, który przed kolonizacją był otwartym kwitnącym polem. Według niego brązowy pierścień przypomina zarówno o materiale dawnej rzeźby, jak i o pracy Lanne na statkach wielorybniczych, gdzie brąz był ważnym materiałem. Odwiedzających zachęca się do obchodzenia ogrodu po okręgu i czytania umieszczonych tam tekstów.

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Ponad pięć lat konsultacji

Lord burmistrzyni Hobart Anna Reynolds oświadczyła, że instalacja jest rezultatem ponad pięciu lat konsultacji ze społecznością i ma zapewnić uczciwsze oraz pełniejsze zrozumienie historii miasta. Według niej projekt nie wymazuje historii, lecz dodaje kontekst i perspektywy, których często brakowało w przestrzeniach publicznych.

W połowie 2024 roku wandale odcięli posąg Crowthera przy kostkach — kilka godzin przed tym, jak Tasmański Trybunał Cywilny i Administracyjny podtrzymał decyzję rady miasta o zorganizowaniu jego usunięcia. Większość historyków, według ABC News Australia, zgadza się, że Crowther w XIX wieku wtargnął do kostnicy i ukradł czaszkę zmarłego Aborygena Williama Lanne do pseudonaukowych badań.

Oryginalną brązową rzeźbę odrestaurowano, naprawiając miejsca odcięcia przy kostkach, jednak rada miasta Hobart przechowuje ją w magazynie. Projekt poprzedziły tymczasowe prace artystyczne artystów Palawa oraz konsultacje publiczne.

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