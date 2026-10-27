在澳大利亚霍巴特，富兰克林广场此前矗立殖民时期外科医生兼政治人物威廉·克劳瑟雕像的地点，开放了一座永久艺术装置。该装置由围绕保留基座的本土植物花园和刻有文字的青铜环组成。正如ABC News Australia报道，该项目被认为是该国首个市政当局通过民主程序决定移除殖民雕像的案例。

青铜环上的故事

青铜环上设置了三篇文字：关于克劳瑟和殖民生活、关于威廉·兰恩与帕拉瓦人的历史，以及关于雕像在公共记忆中的作用。每位作者将其题词限制在250个词以内，完整文本可通过现场的二维码获取。

建筑师马特·海因兹解释说，花园指向这片土地的过去：在殖民化之前，这里是一片开阔的繁花田野。他表示，青铜环既让人想起原雕塑的材质，也让人想起兰恩在捕鲸船上的工作，青铜在那里是重要材料。参观者可沿着花园绕行，并阅读设置在那里的文字。

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超过五年的咨询

霍巴特市长安娜·雷诺兹表示，这座装置是与社区进行了五年多咨询的成果，旨在让人们更诚实、更完整地理解这座城市的历史。她说，该项目并非抹去历史，而是补充了公共空间中经常缺失的背景和视角。

2024年年中，破坏者在克劳瑟雕像的脚踝处将其锯断——数小时前，塔斯马尼亚民事和行政仲裁庭支持了市议会安排移除该雕像的决定。据ABC News Australia称，大多数历史学家认同，克劳瑟在19世纪闯入停尸房，盗走已故原住民男子威廉·兰恩的头骨，用于伪科学研究。

原青铜雕塑已修复，包括恢复脚踝处被锯断的位置，但霍巴特市议会将其存放在仓库中。在该项目之前，曾有帕拉瓦艺术家的临时艺术作品和公众咨询。

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