В Израиле бывший министр и депутат от партии «Ликуд» Бенни Бегин призвал сторонников политической силы на выборах 27 октября поддержать партии, стремящиеся заменить нынешнее правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на видеообращение, опубликованное в социальной сети X его сыном Авинадавом Бегином.

Призыв к сторонникам Ликуда

Бегин обратился непосредственно к членам и сторонникам «Ликуда» с призывом положить конец деятельности нынешнего правительства и отправить его в оппозицию. Он призвал избирателей поддержать политические силы, которые могут обеспечить смену правительства ради будущего детей и внуков.

Бенни Бегин ранее работал в правительствах, которые возглавлял Нетаньяху, однако позже отошел от партии и стал критиком премьера. Значительную часть политической карьеры он провел в «Ликуде» в качестве депутата и министра.

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Критика премьер-министра

В обращении Бегин назвал Нетаньяху в последние дни напряженным, охваченным паникой и страхом. По его словам, премьер предупреждал об экономическом опустошении Израиля и опубликовал в социальных сетях сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом.

Бегин также заявил, что критиковал Нетаньяху с трибуны Кнессета еще пять лет назад, когда спрашивал, насколько глубоким может быть его падение. Отец Бенни Бегина, Менахем Бегин, был среди основателей «Ликуда» и занимал пост премьер-министра Израиля в 1977–1983 годах.

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