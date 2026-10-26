W Izraelu były minister i poseł z partii Likud Benny Begin wezwał zwolenników tej siły politycznej, aby w wyborach 27 października poparli partie dążące do zastąpienia obecnego rządu kierowanego przez premiera Benjamina Netanjahu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na nagranie wideo opublikowane w serwisie społecznościowym X przez jego syna, Avinadafa Begina.

Apel do zwolenników Likudu

Begin zwrócił się bezpośrednio do członków i zwolenników Likudu, wzywając do zakończenia działalności obecnego rządu i odesłania go do opozycji. Wezwał wyborców do poparcia sił politycznych, które mogą zapewnić zmianę rządu dla przyszłości dzieci i wnuków.

Benny Begin wcześniej pracował w rządach kierowanych przez Netanjahu, jednak później odszedł od partii i stał się krytykiem premiera. Znaczną część swojej kariery politycznej spędził w Likudzie jako poseł i minister.

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Krytyka premiera

W wystąpieniu Begin nazwał Netanjahu w ostatnich dniach napiętym, ogarniętym paniką i strachem. Według niego premier ostrzegał przed gospodarczym spustoszeniem Izraela i opublikował w mediach społecznościowych wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz wybuchu jądrowego nad Tel Awiwem.

Begin oświadczył również, że krytykował Netanjahu z trybuny Knesetu już pięć lat temu, gdy pytał, jak głęboki może być jego upadek. Ojciec Benny'ego Begina, Menachem Begin, był jednym z założycieli Likudu i pełnił funkcję premiera Izraela w latach 1977–1983.

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