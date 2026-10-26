W australijskim stanie Queensland w zalanym potoku znaleziono ciało mężczyzny po kilku dniach silnych ulew. Służby ratunkowe wezwano w poniedziałek krótko po godzinie 11:00 czasu lokalnego do rejonu Boompa na wybrzeżu Fraser Coast, po zgłoszeniu o mężczyźnie bez oznak przytomności.

Jak podaje The Guardian, mężczyznę znaleziono w potoku Smothering Creek przy Boompa Road. Policja Queensland stwierdziła jego zgon i wszczęła dochodzenie, po którego zakończeniu przygotuje raport dla koronera.

Akcja ratunkowa w Leyburn

Na południu stanu sześciu biwakowiczów zostało odciętych przez wody powodziowe na publicznym kempingu w Leyburn, w regionie Southern Downs. Ratownicy z jednostki szybkiego reagowania na wodzie Queensland Fire and Rescue otrzymali zgłoszenie w poniedziałek o 7:45 i przeprowadzili akcję ratunkową około 11:15.

Według policji u uratowanych nie odnotowano obrażeń fizycznych.

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Ostrzeżenia przed kolejnymi podtopieniami

Ulewy trwające od czwartku do poniedziałku zalały liczne rzeki i drogi na południu i wschodzie Queensland. Nagłe powodzie wystąpiły w pobliżu potoku Laidley Creek oraz w Glenore Grove w dolinie Lockyer, na zachód od Brisbane, gdzie zamknięto część dróg.

Najwyższą czterodniową sumę opadów — 439,4 mm — odnotowano do poniedziałkowego poranka w Blackdown Tableland niedaleko Rockhampton. W Lower Springbrook koło Gold Coast spadło 325,2 mm deszczu, w Nambour niedaleko Sunshine Coast — 314,2 mm, a w Brooweena, położonej w głębi lądu od K’gari, — 299,6 mm.

Ostrzeżenia powodziowe pozostawały w mocy dla kilku cieków wodnych, w tym Warrill Creek, rzeki Bremer oraz rzek Macintyre, Moonie, Mary, Warrego, Bulloo i Barcoo. Australijskie Biuro Meteorologii prognozowało powrót do typowych warunków wiosennych, z gorącymi i wilgotnymi dniami oraz mniej intensywnymi popołudniowymi opadami i burzami.

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