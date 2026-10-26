澳大利亚昆士兰州连续多日遭遇强降雨后，一名男子的遗体在一条被淹没的小溪中被发现。当地时间周一11时过后不久，紧急服务部门接报称一名男子失去意识迹象后，被派往弗雷泽海岸的邦帕地区。

据《卫报》报道，该男子在邦帕路的斯莫瑟林溪被发现。昆士兰警方确认其死亡，并已展开调查，调查结束后将为验尸官准备一份报告。

莱伯恩的救援行动

在该州南部，六名露营者在南部丘陵地区莱伯恩的一处公共露营地被洪水围困。昆士兰消防与救援部门的水上快速反应小组于周一7时45分接到求助，并于约11时15分开展救援行动。

警方表示，获救者没有出现身体伤害。

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新的洪涝预警

从周四持续至周一的暴雨淹没了昆士兰州南部和东部的多条河流及道路。布里斯班以西洛克耶谷的莱德利溪附近和格莱诺尔格罗夫发生山洪，部分道路被封闭。

截至周一早晨，罗克汉普顿附近的布莱克当高原录得最高四日降雨量439.4毫米。黄金海岸附近的下斯普林布鲁克降雨量为325.2毫米，阳光海岸附近的南伯为314.2毫米，位于克加里岛内陆方向的布鲁维纳为299.6毫米。

多个水道的洪水预警仍然有效，包括沃里尔溪、布雷默河，以及麦金太尔河、穆尼河、玛丽河、瓦雷戈河、布卢河和巴库河。澳大利亚气象局预测，天气将回归典型的春季状况：白天炎热潮湿，午后阵雨和雷暴的强度较低。

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