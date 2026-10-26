Kanada poleciła swoim dyplomatom w Stanach Zjednoczonych unikać spotkań z kandydatami w amerykańskich wyborach śródokresowych, udziału w ich wydarzeniach, a także pojawiania się z nimi na zdjęciach lub w materiałach kampanijnych. Wytyczne wydano po oskarżeniach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwą ingerencję kanadyjskich polityków w głosowanie 3 listopada, informuje CBC.

Ambasada USA w Ottawie opublikowała listę wydarzeń, które określiła jako potencjalną ingerencję w wybory w USA. Wśród nich wymieniono prowadzenie kampanii przez deputowanego Partii Liberalnej Anthony’ego Housefathera na rzecz demokraty z Florydy, którego nazywał przyjacielem, a także wypowiedzi minister przemysłu Mélanie Joly na temat kanadyjskiej strategii ceł odwetowych.

Na liście wspomniano także reklamę rządu Ontario z Ronaldem Reaganem, emitowaną w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych, oraz federalną kampanię billboardową na początku 2025 roku.

Odpowiedź Kanady

Premier Kanady Mark Carney odrzucił twierdzenia o ingerencji. Podczas konferencji prasowej w Stambule oświadczył, że oskarżenia są bezpodstawne, a Kanada nie zamierza wpływać na procesy demokratyczne w USA.

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Joly również zaprzeczyła oskarżeniom, zaznaczając, że w ostatnich miesiącach spotykała się zarówno z republikanami, jak i demokratami. Profesor polityki międzynarodowej na Uniwersytecie Tuftsa Daniel Drezner nazwał spotkania kanadyjskich urzędników z amerykańskimi politykami zwykłą praktyką dyplomatyczną. Jednocześnie zauważył, że prowadzenie przez Housefathera kampanii na rzecz kandydata może być nieco nietypowe.

Poparcie Trumpa dla zagranicznych kandydatów

CBC zauważa, że po powrocie do Białego Domu na początku 2025 roku Trump popierał kandydatów na prezydentów lub premierów w Polsce, Hondurasie, Kolumbii i Japonii. Niedawno wyraził również poparcie dla premiera Izraela Binjamina Netanjahu przed wyborami.

Prezydent USA popierał nieudaną próbę byłego premiera Węgier Viktora Orbána uzyskania reelekcji, a wiceprezydent J.D. Vance pojawił się na wiecu w Budapeszcie. Ponadto Trump sugerował, że pakiet wsparcia finansowego dla Argentyny będzie zależał od wyniku partii prezydenta Javiera Mileia w ubiegłorocznych wyborach śródokresowych.

Były ambasador USA w Kanadzie James Blanchard stwierdził, że obecna administracja nie jest wiarygodna w swoich oskarżeniach wobec Kanady, biorąc pod uwagę publiczne poparcie Trumpa dla zagranicznych kandydatów.

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