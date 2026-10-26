Канада поручила своим дипломатам в США избегать встреч с кандидатами на американских промежуточных выборах, посещения их мероприятий, а также появления вместе с ними на фотографиях или в агитационных материалах. Указание было выдано после обвинений администрации президента США Дональда Трампа в возможном вмешательстве канадских политиков в голосование 3 ноября, сообщает CBC.

Посольство США в Оттаве опубликовало перечень эпизодов, которые назвало потенциальным вмешательством в выборы США. Среди них — агитация депутата от Либеральной партии Энтони Хаусфатера за демократа из Флориды, которого он называл другом, а также заявления министра промышленности Мелани Жоли о канадской стратегии ответных тарифов.

В перечне также упомянули рекламу правительства Онтарио с Рональдом Рейганом, которую в прошлом году показывали в США, и федеральную кампанию с билбордами в начале 2025 года.

Ответ Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг утверждения о вмешательстве. На пресс-конференции в Стамбуле он заявил, что обвинения не имеют оснований, а Канада не намерена влиять на демократические процессы в США.

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Жоли также опровергла обвинения, отметив, что в последние месяцы встречалась и с республиканцами, и с демократами. Профессор международной политики Университета Тафтса Дэниел Дрезнер назвал встречи канадских чиновников с американскими политиками обычной дипломатической практикой. В то же время он отметил, что агитация Хаусфатера за кандидата может быть несколько необычной.

Поддержка Трампом иностранных кандидатов

CBC отмечает, что после возвращения в Белый дом в начале 2025 года Трамп поддерживал кандидатов на посты президентов или премьер-министров в Польше, Гондурасе, Колумбии и Японии. Недавно он также выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху перед выборами.

Президент США поддерживал неудачную попытку бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переизбраться, а вице-президент Джей Ди Вэнс появился на митинге в Будапеште. Кроме того, Трамп предполагал, что пакет финансовой поддержки Аргентины будет зависеть от результата партии президента Хавьера Милея на прошлогодних промежуточных выборах.

Бывший посол США в Канаде Джеймс Бланшар заявил, что нынешняя администрация не заслуживает доверия в своих обвинениях против Канады, учитывая публичную поддержку Трампом иностранных кандидатов.

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