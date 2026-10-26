加拿大要求外交官避免接触美国候选人——CBC

加拿大要求其驻美外交官避免会见参加美国中期选举的候选人、出席其活动，以及与他们共同出现在照片或竞选材料中。据加拿大广播公司（CBC）报道，该指示是在美国总统唐纳德·特朗普政府指控加拿大政治人士可能干预11月3日投票后发布的。

美国驻渥太华大使馆公布了一份事件清单，称其为可能干预美国选举的行为。其中包括自由党议员安东尼·豪斯法瑟为一名佛罗里达州民主党人助选，并称其为朋友；以及工业部长梅拉妮·乔利就加拿大反制关税战略发表的言论。

清单还提到，安大略省政府去年在美国播放的、由罗纳德·里根出演的广告，以及2025年初联邦政府开展的广告牌宣传活动。

加拿大的回应

加拿大总理马克·卡尼驳斥了有关干预的说法。他在伊斯坦布尔举行的新闻发布会上表示，这些指控毫无根据，加拿大无意影响美国的民主进程。

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乔利也否认了这些指控，并指出她近几个月来曾与共和党人和民主党人会面。塔夫茨大学国际政治学教授丹尼尔·德雷兹纳称，加拿大官员与美国政治人士会面是常规外交做法。同时，他指出，豪斯法瑟为某位候选人助选可能有些不同寻常。

特朗普对外国候选人的支持

CBC指出，特朗普在2025年初重返白宫后，曾支持波兰、洪都拉斯、哥伦比亚和日本的总统或总理候选人。近日，他还在选举前表达了对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的支持。

美国总统支持匈牙利前总理维克托·欧尔班未能成功的连任尝试，副总统J.D.万斯则出现在布达佩斯的一场集会上。此外，特朗普曾暗示，对阿根廷的一揽子财政支持将取决于总统哈维尔·米莱所在政党在去年中期选举中的表现。

美国前驻加拿大大使詹姆斯·布兰查德表示，鉴于特朗普公开支持外国候选人，现政府对加拿大的指控缺乏可信度。

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