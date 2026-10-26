W Pakistanie zmarł były dowódca armii Abdul Waheed Kakar — Dawn

W Rawalpindi w Pakistanie zmarł były dowódca armii kraju Abdul Waheed Kakar. O jego śmierci w poniedziałek poinformowały pakistańskie Międzyresortowe Służby Public Relations (ISPR), podaje Dawn.

Kondolencje wojska i prezydenta

Przewodniczący sił obrony i szef sztabu armii Pakistanu, marszałek polny Asim Munir, a także wojsko kraju wyrazili głęboki żal z powodu śmierci generała. W oświadczeniu ISPR podkreślono jego karierę wojskową, przywództwo i wkład w służbę w armii Pakistanu oraz złożono kondolencje rodzinie zmarłego.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari również złożył kondolencje rodzinie byłego dowódcy armii. Poinformowało o tym biuro prezydenta.

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Służba w armii

Abdul Waheed Kakar dowodził armią Pakistanu od stycznia 1993 roku do stycznia 1996 roku. Według Dawn wywierał presję na ówczesnego prezydenta Ghulama Ishaqa Khana i premiera Nawaza Sharifa, dążąc do ich rezygnacji.

Poprzedziło to wybory w 1993 roku, w których Benazir Bhutto została wybrana na stanowisko premierki. Po zakończeniu kadencji Kakar przeszedł na emeryturę.

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