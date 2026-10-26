В Пакистане умер бывший командующий армией Абдул Вахид Какар — Dawn

В Равалпинди, Пакистан, умер бывший командующий армией страны Абдул Вахид Какар. О его смерти в понедельник сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана (ISPR), передаёт Dawn.

Соболезнования военных и президента

Председатель сил обороны и начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, а также военные страны выразили глубокую скорбь в связи со смертью генерала. В заявлении ISPR отметили его военную карьеру, лидерство и вклад в службу в армии Пакистана, а также выразили соболезнования семье покойного.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил соболезнования семье бывшего командующего армией. Об этом сообщили в офисе президента.

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Служба в армии

Абдул Вахид Какар возглавлял армию Пакистана с января 1993 года по январь 1996 года. По данным Dawn, он оказывал давление на тогдашнего президента Гулама Исхака Хана и премьер-министра Наваза Шарифа, добиваясь их отставок.

Это предшествовало выборам 1993 года, на которых Беназир Бхутто была избрана премьер-министром. После окончания срока полномочий Какар ушёл в отставку.

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