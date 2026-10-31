W Betravati, w dystrykcie Nuwakot, w przyszłym tygodniu odbędzie się pięciodniowy hinduistyczny rytuał ognia Pitri Moksha Yagya ku pamięci zabitych i zaginionych w wyniku powodzi na rzekach Bhotekoshi i Trishuli 26 sierpnia. Ceremonia odbędzie się w pobliżu ujścia rzeki Phalanku do Trishuli.

Jak podaje Kathmandu Post, w wyniku żywiołu w dystryktach Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha i Chitwan zginęło co najmniej 1457 osób, a ponad 4700 nadal uznaje się za zaginione. Tysiące ludzi zostało bez domów po tym, jak powódź przeszła przez miasta i wsie wzdłuż dolin rzecznych.

Pięciodniowa ceremonia

Rytuał organizuje mający siedzibę w Katmandu Guru Gorakhnath Peeth. Będzie trwał od poniedziałku do piątku w miejscu, gdzie w 1991 roku hinduistyczny przywódca duchowy i uczony Jogi Naraharinath przeprowadził zakrojony na szeroką skalę rytuał ognia Kotihom.

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Według jednego z organizatorów, Prahlada Khatiwady, ceremonię poprowadzą jogini tradycji Nath, wyznawcy Jogiego Naraharinatha. Krewni zmarłych będą mogli wziąć udział w rytuale i modlić się o spokój i zbawienie swoich bliskich.

Odbudowa Betravati

W Betravati znajduje się Uttar Gaya Dham, ważne hinduistyczne centrum pielgrzymkowe, do którego co roku przybywają tysiące wiernych na obrzędy upamiętniające zmarłych. Po sierpniowej powodzi lokalna młodzież rozpoczęła prace nad odbudową miasta, a młodzi ludzie z tej okolicy mieszkający za granicą dobrowolnie zbierają fundusze na odbudowę miejsca kremacji i świątyń.

Mieszkaniec Betravati Shashi Dangol skrytykował władze za brak konkretnego planu rehabilitacji ponad dwa miesiące po katastrofie. Jak powiedział, mieszkańcy potrzebują planu odbudowy opracowanego z udziałem miejscowej ludności, a nie tylko tymczasowych namiotów.

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