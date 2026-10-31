В Бетравати, в округе Нувакот, на следующей неделе проведут пятидневный индуистский огненный ритуал Pitri Moksha Yagya в память о погибших и пропавших без вести в результате наводнения на реках Бхотекоши и Тришули 26 августа. Церемония состоится возле слияния рек Тришули и Пхаланку.

Как сообщает Kathmandu Post, в результате стихии в округах Расува, Нувакот, Дхадинг, Горкха и Читван погибли по меньшей мере 1457 человек, еще более 4700 считаются пропавшими без вести. Тысячи людей остались без жилья после того, как наводнение прошло через города и села вдоль речных долин.

Пятидневная церемония

Ритуал организует расположенный в Катманду Guru Gorakhnath Peeth. Он будет проходить с понедельника по пятницу на месте, где в 1991 году индуистский духовный лидер и ученый Йоги Нарахаринат провел масштабный огненный ритуал Kotihom.

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По словам одного из организаторов Прахлада Хативоды, церемонию будут проводить йоги традиции Натх — последователи Йоги Нарахарината. Родственники умерших смогут присоединиться к ритуалу и помолиться о покое и спасении своих близких.

Восстановление Бетравати

Бетравати является местом расположения Уттаргая-Дхам — важного индуистского паломнического центра, куда ежегодно приезжают тысячи верующих для поминальных обрядов. После августовского наводнения местная молодежь начала работу по восстановлению города, а молодые люди из этой местности, живущие за границей, добровольно собирают средства на восстановление площадки для кремации и храмов.

Житель Бетравати Шаши Данголь раскритиковал власти за отсутствие конкретного плана реабилитации более чем через два месяца после катастрофы. По его словам, жителям нужен план восстановления, разработанный с участием местных жителей, а не только временные палатки.

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