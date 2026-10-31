下周，努瓦科特县贝特拉瓦蒂将举行一场为期五天的印度教火祭仪式Pitri Moksha Yagya，以纪念8月26日博特科希河和特里舒利河洪灾中的遇难者和失踪者。仪式将在特里舒利河与帕兰库河交汇处附近举行。

据《加德满都邮报》报道，灾害已造成拉苏瓦、努瓦科特、达丁、廓尔喀和奇特旺等县至少1457人死亡，另有超过4700人仍被视为失踪。洪水席卷沿河谷的城镇和村庄后，数千人无家可归。

为期五天的仪式

该仪式由位于加德满都的Guru Gorakhnath Peeth组织。仪式将从周一持续至周五，地点是印度教精神领袖兼学者瑜伽士纳拉哈里纳特于1991年举行大型Kotihom火祭的地方。

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组织者之一普拉赫拉德·哈蒂瓦达表示，仪式将由纳特传统的瑜伽士，即瑜伽士纳拉哈里纳特的追随者主持。逝者亲属将能够参加仪式，并为亲人的安宁与救赎祈祷。

重建贝特拉瓦蒂

贝特拉瓦蒂是乌塔尔加亚-达姆所在地。这里是重要的印度教朝圣中心，每年有数千名信徒前来举行追悼仪式。8月洪灾后，当地青年开始开展城镇恢复工作，而居住在海外、来自该地区的年轻人正自愿筹集资金，用于重建火葬场地和寺庙。

贝特拉瓦蒂居民沙希·丹戈尔批评当局在灾难发生两个多月后仍没有具体的灾后安置计划。他表示，居民需要一项在当地居民参与下制定的恢复计划，而不只是临时帐篷。

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