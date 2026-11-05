新加坡多家教授自卫术的健身馆发现，儿童课程的需求正在增长。家长不仅希望改善孩子的身体素质，也希望培养他们的自信、纪律性和韧性，Channel NewsAsia报道。

在教授以色列格斗术的Kravist健身馆，6岁至12岁学员的课程小组数量，在疫情限制结束、训练恢复后，从约6个增至11个。创始人兼首席教练埃德温·彭表示，家长常在孩子转入新学校前为他们报名——包括即将上小学的6岁儿童和即将上中学的12岁儿童。

学员人数增长

Kapap Academy位于武吉士地区和中央商务区的分校中，参加自卫课程的儿童人数一年内增长超过一倍，达到20人。另有约20名儿童在等候名单上，因此该学院计划扩大课程。首席执行官兼教练秦云泉指出，家长越来越多地寻找以模拟真实情境为基础的实用课程，而不是包含重复练习的传统武术。

在国家体育场训练的女子泰拳俱乐部SixSigma，过去一年参加课程的儿童人数增长了最多50%。创始人兼教练娜塔莉·索赫表示，此前主要为孩子选择营地或假期课程的家长，如今更常为他们报名参加工作日的常规训练。

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强调避免冲突

一些家长因担心学校中的欺凌问题而求助于教练。埃德温·彭说，在有关校园暴力的重大报道出现后，或这些报道在社交媒体上传播后，Kravist通常会收到更多咨询。

与此同时，教练们强调，儿童不仅应学习技巧，也应学习负责任地使用这些技巧。课程重点在于避免冲突、自我控制以及脱离危险处境，而不是在打斗中获胜。Kravist还教导学员以非暴力方式应对侮辱；训练开始时会进行简短讨论，让儿童学习表达自己并维护自身立场。

秦云泉称，自我控制、纪律性以及对自身行为负责是关键价值观。娜塔莉·索赫也警告说，儿童必须了解使用所学技巧可能带来的后果。SixSigma计划于明年推出面向家长和儿童的在线课程，内容涉及缓和复杂局势和管理情绪。

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