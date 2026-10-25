В Австралии правительства штатов планируют включить 142 учреждения по уходу за детьми в Национальную систему качества (NQF), которая оценивает и публично рейтингует большинство таких учреждений. Инициатива касается части учреждений, которые сейчас работают вне национальной системы.

Как сообщает ABC News Australia, в июне этого года суд приговорил сотрудницу центра Injinoo Эдвину Линг после того, как она признала вину по 80 эпизодам простого нападения и двум эпизодам нападения, повлекшего телесные повреждения. Ей назначили четыре года лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 12 месяцев.

Насилие зафиксировали камеры

По данным журналистского расследования, за три дня в конце августа и начале сентября 2024 года камеры видеонаблюдения зафиксировали более 80 случаев физического насилия в отношении трёх маленьких мальчиков. Самому младшему пострадавшему было 13 месяцев; он подвергся 55 таким случаям.

Судья окружного суда Дин Морзон KC назвал действия Линг «ужасающими, жестокими и садистскими» и грубым нарушением доверия. Во время слушаний также рассматривались её проблемы с наркотиками, алкоголем и психическим здоровьем.

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Бывшая сотрудница центра Лена Барагуд заявила, что ещё до нападений видела грубое обращение Линг с детьми, в частности, когда та тянула их за руки и ноги и отказывалась кормить голодных детей. По её словам, руководство знало о проблемах Линг во взаимодействии с коллегами, однако не приняло мер.

Пробелы в надзоре

Центр Injinoo работал по отдельному закону штата Квинсленд и не входил в NQF. Из-за этого родители не имели доступа к национальному рейтингу качества учреждения, а часть подробных требований системы по безопасности детей там не применялась.

Всего вне национальной системы в Австралии работают 473 учреждения по уходу за детьми, обслуживающие тысячи детей. Федеральный министр образования детей раннего возраста Джесс Уолш заявила, что министры образования согласились перевести часть таких учреждений под действие NQF. Она признала, что поставщики услуг, регуляторы и правительства недостаточно реагировали на проблему.

Регулятор выявил в учреждениях организации NPA Family and Community Services, которая управляла Injinoo, серьёзные недостатки в управлении, надзоре и оценке рисков. С тех пор четыре её центра закрылись, а организация потеряла миллионы долларов государственного финансирования. В то же время в июле NPA добилась через Квинслендский гражданский и административный трибунал отмены решения об аннулировании разрешения на деятельность; регулятор обжалует это решение.

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