W Australii rządy stanowe planują włączyć 142 placówki opieki nad dziećmi do National Quality Framework (NQF), która ocenia i publicznie klasyfikuje większość takich instytucji. Inicjatywa dotyczy części placówek, które obecnie działają poza systemem krajowym.

Jak podaje ABC News Australia, w czerwcu tego roku sąd skazał pracownicę ośrodka Injinoo, Edwinę Ling, po tym jak przyznała się do 80 przypadków zwykłej napaści oraz dwóch przypadków napaści skutkującej obrażeniami ciała. Została skazana na cztery lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 12 miesiącach.

Przemoc zarejestrowały kamery

Według dziennikarskiego śledztwa w ciągu trzech dni pod koniec sierpnia i na początku września 2024 roku kamery monitoringu zarejestrowały ponad 80 przypadków przemocy fizycznej wobec trzech małych chłopców. Najmłodsza ofiara miała 13 miesięcy i doświadczyła 55 takich przypadków.

Sędzia Sądu Okręgowego Dean Morzon KC określił działania Ling jako „przerażające, okrutne i sadystyczne” oraz rażące naruszenie zaufania. Podczas rozpraw poruszono również kwestie jej problemów z narkotykami, alkoholem i zdrowiem psychicznym.

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Była pracownica ośrodka Lena Baragood oświadczyła, że jeszcze przed napaściami widziała, jak Ling brutalnie traktowała dzieci, między innymi ciągnęła je za ręce i nogi oraz odmawiała karmienia głodnych dzieci. Według niej kierownictwo wiedziało o problemach Ling w relacjach ze współpracownikami, lecz nie podjęło działań.

Luki w nadzorze

Ośrodek Injinoo działał na podstawie odrębnej ustawy stanu Queensland i nie należał do NQF. W rezultacie rodzice nie mieli dostępu do krajowej oceny jakości placówki, a część szczegółowych wymogów systemu dotyczących bezpieczeństwa dzieci nie miała tam zastosowania.

Łącznie poza krajowym systemem w Australii działa 473 placówek opieki nad dziećmi, które obsługują tysiące dzieci. Federalna minister ds. edukacji wczesnodziecięcej Jess Walsh powiedziała, że ministrowie edukacji zgodzili się objąć część tych placówek NQF. Przyznała, że usługodawcy, regulatorzy i rządy niewystarczająco reagowali na problem.

Regulator stwierdził poważne niedociągnięcia w zarządzaniu, nadzorze i ocenie ryzyka w placówkach organizacji NPA Family and Community Services, która prowadziła Injinoo. Od tego czasu zamknięto cztery jej ośrodki, a organizacja straciła miliony dolarów finansowania rządowego. Jednocześnie w lipcu NPA doprowadziła przed Queensland Civil and Administrative Tribunal do uchylenia decyzji o anulowaniu zezwolenia na działalność; regulator zaskarża tę decyzję.

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