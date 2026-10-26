W Brazylii, po zliczeniu głosów z 99,73% do 100% lokali wyborczych, wyłonili się kandydaci prowadzący w sześciu wyścigach gubernatorskich. Jednocześnie na wieczór 25 października Najwyższy Sąd Wyborczy kraju (TSE) nie oznaczył jeszcze żadnego z nich jako wybranego. The Rio Times informuje o tym, powołując się na oficjalne pliki wyników TSE.

Gazeta zaznaczyła, że w lokalach, z których głosy nie zostały jeszcze policzone, zarejestrowano mniej wyborców, niż wynosi różnica między kandydatami w każdym z sześciu wyścigów. Najmniejszą różnicę odnotowano w stanie Rio Grande do Norte — 32 625 głosów.

Kto prowadzi w wyścigach gubernatorskich

w Acre Mailza Assis z Progressistas uzyskała 66,21% wobec 33,79% Alana Ricka z Republicanos;

w Amazonas Omar Aziz z PSD ma 61,41%, a profesor Maria do Carmo z PL — 38,59%;

w Dystrykcie Federalnym Celina Leão z Progressistas uzyskała 57,18%, a Leandro Grass z PT — 42,82%;

w Espírito Santo Lorenzo Pazolini z Republicanos prowadzi z wynikiem 52,17% wobec 47,83% Ricarda Ferraço z MDB;

w Rio Grande do Norte Cadu de Lula z PT ma 50,77%, a Allyson z União Brasil — 49,23%;

w Tocantins Vicentinho Júnior z PSDB uzyskał 64,51%, a profesor Dorinha z União Brasil — 35,49%.

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W Rio de Janeiro nie było drugiej tury

W stanie Rio de Janeiro gubernatora wyłoniono już w pierwszej turze. 8 października TSE większością pięciu głosów do dwóch zakazał kandydatowi Republicanos Anthony’emu Garotinho startu z powodu wcześniejszego skazania za wykroczenie administracyjne oraz unieważnił 274 411 oddanych na niego głosów.

Następnie Douglas Ruas z partii PL otrzymał ponad połowę ważnych głosów. W pliku wyników TSE zaktualizowanym 10 października jest wskazany jako wybrany z 4 271 199 głosami, czyli 50,88%. Eduardo Paes z PSD uzyskał 3 706 984 głosy, czyli 44,16%.

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