巴西六场州长选举领跑者已确定——《里约时报》

在巴西，99.73%至100%投票站的选票完成计票后，六场州长选举中的领先候选人已经确定。与此同时，截至10月25日晚，该国高等选举法院（TSE）尚未将其中任何人标记为当选者。《里约时报》援引TSE官方结果文件报道。

该媒体指出，在尚未完成计票的投票站登记的选民人数，少于六场选举中每一场候选人之间的票数差距。最小差距出现在北里奥格兰德州，为32,625票。

州长选举中谁在领先

在阿克里州，来自Progressistas的迈尔扎·阿西斯获得66.21%，Republicanos的阿兰·里克获得33.79%；

在亚马孙州，PSD的奥马尔·阿齐兹获得61.41%，PL的玛丽亚·杜·卡尔穆教授获得38.59%；

在联邦区，Progressistas的塞利娜·莱昂获得57.18%，PT的莱安德鲁·格拉斯获得42.82%；

在圣埃斯皮里图州，Republicanos的洛伦佐·帕佐利尼以52.17%领先，MDB的里卡多·费拉苏获得47.83%；

在北里奥格兰德州，PT的卡杜·德·卢拉获得50.77%，União Brasil的阿利松获得49.23%；

在托坎廷斯州，PSDB的维森蒂纽·儒尼奥尔获得64.51%，União Brasil的多里尼亚教授获得35.49%。

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里约热内卢没有进行第二轮投票

在里约热内卢州，州长已在第一轮投票中确定。10月8日，TSE以五票对两票的多数决定，因Republicanos候选人安东尼·加罗蒂尼此前曾因行政违法行为被定罪，禁止其参选，并宣布投给他的274,411票无效。

此后，PL党的道格拉斯·鲁阿斯获得了超过半数的有效票。在10月10日更新的TSE结果文件中，他被列为当选，获得4,271,199票，即50.88%。PSD的爱德华多·帕埃斯获得3,706,984票，即44.16%。

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