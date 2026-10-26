在10月27日选举前夕，以色列的国际形象及其在国际舞台上地位的恶化，未成为选民的决定性议题。正如《耶路撒冷邮报》报道，竞选活动主要围绕安全问题、与2023年10月7日哈马斯袭击有关的问题，以及围绕总理本雅明·内塔尼亚胡的对立展开。

安全比国际声誉更重要

特拉维夫大学国家安全研究所高级研究员奥菲尔·达扬表示，以色列人意识到国外对本国的负面态度，并对此感到担忧。不过，她表示，这并非会决定人们选择政党或候选人的优先事项。她指出，安全是此次选举的主要议题。

以色列国防军前国际媒体发言人彼得·勒纳称，与内塔尼亚胡是否继续执政的困境以及左右翼力量之间的传统对抗相比，该国的国际地位是次要问题。

犹太人民政策研究所高级研究员雅各布·卡茨认为，许多以色列人将全球反犹主义的加剧视为一种无论其国家采取何种行动都将持续的现象。他认为，部分社会人士低估了对以色列的支持下降可能带来的长期后果，尤其是在美国。

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支持率下降与各党立场

根据皮尤研究中心于2026年2月至5月在36个国家开展的调查，对以色列持负面看法的中位数比例为67%。在外交层面，越来越多的世界领导人称以色列在加沙的军事行动不成比例。以色列定居者在约旦河西岸的行动以及政府在当地的政策，也促使一些国家限制合作或实施制裁。

在可能进入以色列议会的政党中，只有少数提出以色列负面国际形象的问题，或提出改善公共外交的方式。由前总理纳夫塔利·贝内特和亚伊尔·拉皮德领导的B’Yachad党正在讨论一项恢复与犹太侨民联系的计划。新的右翼政党Amcha Yisrael已将公共外交活动人士优素福·哈达德和弗勒尔·哈桑-纳胡姆列入名单。

以色列政府前发言人埃隆·利维认为，政权更迭不会确保世界对以色列的态度显著改善。不过，他认为，较为温和的政府可能会从那些宣称支持以色列的人那里获得一定善意。

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