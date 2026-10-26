W Izraelu przed wyborami 27 października międzynarodowy wizerunek kraju i pogorszenie jego pozycji na arenie międzynarodowej nie stały się decydującymi kwestiami dla wyborców. Jak informuje Jerusalem Post, w kampanii wyborczej dominują kwestie bezpieczeństwa, sprawy związane z atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku oraz konfrontacja wokół premiera Binjamina Netanjahu.

Bezpieczeństwo ważniejsze niż międzynarodowa reputacja

Starsza badaczka Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym Uniwersytetu Telawiwskiego Ofir Dajan oświadczyła, że Izraelczycy są świadomi negatywnego nastawienia do kraju za granicą i są nim zaniepokojeni. Jednocześnie, jak powiedziała, nie jest to priorytet, który zadecyduje o wyborze partii lub kandydata. Zaznaczyła, że głównym tematem tych wyborów jest bezpieczeństwo.

Były rzecznik Sił Obronnych Izraela dla prasy międzynarodowej Peter Lerner nazwał międzynarodową pozycję kraju kwestią drugorzędną w porównaniu z dylematem dotyczącym dalszego pozostawania Netanjahu u władzy oraz tradycyjną konfrontacją sił lewicowych i prawicowych.

Starszy pracownik naukowy Jewish People Policy Institute Jaakow Kac uważa, że wielu Izraelczyków postrzega wzrost antysemityzmu na świecie jako zjawisko, które będzie trwało niezależnie od działań ich państwa. Jego zdaniem część społeczeństwa nie docenia możliwych długoterminowych konsekwencji spadku poparcia dla Izraela, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

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Spadek poparcia i stanowiska partii

Według badania Pew Research Center przeprowadzonego od lutego do maja 2026 roku w 36 krajach mediana negatywnego nastawienia do Izraela wyniosła 67%. Na szczeblu dyplomatycznym coraz więcej światowych przywódców określa działania wojskowe Izraela w Gazie jako nieproporcjonalne. Działania izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz polityka rządu na tym obszarze również skłoniły niektóre kraje do ograniczenia współpracy lub nałożenia sankcji.

Tylko kilka partii spośród tych, które mogą wejść do Knesetu, porusza kwestię negatywnego międzynarodowego wizerunku Izraela lub proponuje sposoby poprawy dyplomacji publicznej. Partia B’Yachad, kierowana przez byłych premierów Naftalego Bennetta i Jaira Lapida, omawia plan odbudowy więzi z żydowską diasporą. Nowa prawicowa partia Amcha Yisrael umieściła na liście działaczy dyplomacji publicznej Josefa Haddada i Fleur Hassan-Nahoum.

Były rzecznik izraelskiego rządu Eylon Levy uważa, że zmiana władzy nie zapewni gwałtownej poprawy nastawienia do Izraela na świecie. Jednocześnie, jego zdaniem, bardziej umiarkowany rząd mógłby zyskać pewną przychylność tych, którzy deklarują poparcie dla Izraela.

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