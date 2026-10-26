В Израиле накануне выборов 27 октября международный имидж страны и ухудшение ее положения на международной арене не стали определяющими темами для избирателей. Как сообщает Jerusalem Post, в избирательной кампании преобладают вопросы безопасности, вопросы, связанные с нападением ХАМАС 7 октября 2023 года, а также противостояние вокруг премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Безопасность важнее международной репутации

Старшая научная сотрудница Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Офир Даян заявила, что израильтяне осознают негативное отношение к стране за рубежом и обеспокоены этим. В то же время, по ее словам, это не является приоритетом, который будет определять выбор партии или кандидата. Она отметила, что главной темой этих выборов является безопасность.

Бывший представитель Армии обороны Израиля для международной прессы Питер Лернер назвал международное положение страны второстепенным вопросом по сравнению с дилеммой относительно дальнейшего пребывания Нетаньяху у власти и традиционным противостоянием левых и правых сил.

Старший научный сотрудник Jewish People Policy Institute Яаков Кац считает, что многие израильтяне воспринимают рост антисемитизма в мире как явление, которое будет продолжаться независимо от действий их государства. По его мнению, часть общества недооценивает возможные долгосрочные последствия падения поддержки Израиля, в частности в США.

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Падение поддержки и позиции партий

Согласно данным опроса Pew Research Center, проведенного с февраля по май 2026 года в 36 странах, медианный показатель негативного отношения к Израилю составил 67%. На дипломатическом уровне все больше мировых лидеров называют военные действия Израиля в Газе непропорциональными. Действия израильских поселенцев на Западном берегу Иордана и политика правительства там также побудили отдельные страны ограничить сотрудничество или ввести санкции.

Лишь несколько партий среди тех, которые могут пройти в Кнессет, поднимают вопрос негативного международного имиджа Израиля или предлагают способы улучшить публичную дипломатию. Партия B’Yachad, которую возглавляют бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид, обсуждает план восстановления связей с еврейской диаспорой. Новая правая партия Amcha Yisrael включила в список активистов публичной дипломатии Йосефа Хаддада и Флер Хассан-Нахум.

Бывший представитель израильского правительства Эйлон Леви считает, что смена власти не обеспечит резкого улучшения отношения к Израилю в мире. В то же время более умеренное правительство, по его мнению, могло бы получить некоторую благосклонность от тех, кто заявляет о поддержке Израиля.

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