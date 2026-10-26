维多利亚州法院维持监狱禁用Vegemite的规定 — 《卫报》

澳大利亚维多利亚州最高法院驳回了囚犯安德烈·麦克切尼的诉讼。麦克切尼试图推翻该州监狱中禁止使用酵母酱Vegemite的规定。他称，拒绝向他提供这种产品侵犯了他作为澳大利亚人“享受自己文化”的权利。

据《卫报》报道，麦克切尼在被拒绝获得这种咸味酵母制酱后，起诉了维多利亚州惩教部门。他表示，没有Vegemite，他感到与家人、社区以及实践澳大利亚文化的机会脱节。

法院裁决

法官克莱尔·哈里斯裁定，该禁令并未侵犯囚犯获得足以维持其健康和福祉的食物的权利。她指出，Vegemite可以被视为澳大利亚文化的一部分，而人权宪章的条款可能适用于某些食品。

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与此同时，法院认定该禁令是一项合乎比例的措施。法官认为，该禁令因管理部门在安全、监狱适当秩序、囚犯拘押和福祉方面的职责而具有合理性。

该产品为何被禁

Vegemite早在2006年就被列入维多利亚州监狱的违禁物品清单。管理部门指出，该产品可能干扰缉毒工作犬的工作。该酱的酵母特性也使其可能被用于酿造酒精。

麦克切尼因30多年前在昆士兰州持刀杀害开发商奥托·库内而被判处终身监禁。他在被判刑十年后被转移到维多利亚州的一所监狱。昆士兰州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州也实施Vegemite禁令，而在新南威尔士州的惩教机构中，该产品是允许使用的。

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