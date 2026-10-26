Суд Виктории сохранил запрет Vegemite в тюрьмах — The Guardian

Верховный суд штата Виктория в Австралии отклонил иск заключенного Андре Маккечни, который пытался отменить запрет на дрожжевую пасту Vegemite в тюрьмах штата. Мужчина утверждал, что отказ предоставить ему этот продукт нарушает его право как австралийца «наслаждаться своей культурой».

Как сообщает The Guardian, Маккечни подал иск против департамента исполнения наказаний Виктории после того, как ему отказали в доступе к соленой пасте на основе дрожжей. Он заявлял, что без Vegemite чувствует себя оторванным от семьи, сообщества и возможности практиковать австралийскую культуру.

Решение суда

Судья Клэр Харрис постановила, что запрет не нарушает право заключенного на питание, достаточное для поддержания его здоровья и благополучия. Она отметила, что Vegemite может считаться частью австралийской культуры, а положения хартии прав человека потенциально могут распространяться на некоторые продукты питания.

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В то же время суд признал запрет соразмерной мерой. Согласно выводу судьи, он обоснован обязанностями администрации в отношении безопасности, надлежащего порядка в тюрьме, содержания и благополучия заключенных.

Почему продукт запретили

Vegemite внесли в перечень запрещенных предметов в тюрьмах Виктории еще в 2006 году. Администрация указывала, что продукт может мешать работе служебных собак, ищущих наркотики. Дрожжевые свойства пасты также позволяют потенциально использовать ее для изготовления алкоголя.

Маккечни отбывает пожизненное заключение за убийство ножом девелопера Отто Куне в Квинсленде более 30 лет назад. В тюрьму в Виктории его перевели через десять лет после приговора. Запрет на Vegemite действует также в Квинсленде, Южной Австралии и Тасмании, тогда как в исправительных учреждениях Нового Южного Уэльса продукт разрешен.

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