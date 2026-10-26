Sąd Wiktorii utrzymał zakaz Vegemite w więzieniach — The Guardian

Sąd Najwyższy stanu Wiktoria w Australii oddalił pozew więźnia Andre McKechniego, który próbował uchylić zakaz pasty drożdżowej Vegemite w więzieniach tego stanu. Mężczyzna twierdził, że odmowa udostępnienia mu tego produktu narusza jego prawo jako Australijczyka do „korzystania ze swojej kultury”.

Jak podaje The Guardian, McKechnie pozwał departament więziennictwa Wiktorii po tym, jak odmówiono mu dostępu do słonej pasty na bazie drożdży. Twierdził, że bez Vegemite czuje się odcięty od rodziny, społeczności i możliwości praktykowania australijskiej kultury.

Orzeczenie sądu

Sędzia Claire Harris orzekła, że zakaz nie narusza prawa więźnia do żywności wystarczającej do utrzymania jego zdrowia i dobrostanu. Zaznaczyła, że Vegemite może być uznawane za część australijskiej kultury, a przepisy karty praw człowieka mogą potencjalnie mieć zastosowanie do niektórych produktów spożywczych.

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Jednocześnie sąd uznał zakaz za środek proporcjonalny. Według ustaleń sędzi jest on uzasadniony obowiązkami administracji dotyczącymi bezpieczeństwa, właściwego porządku w więzieniu, osadzenia i dobrostanu więźniów.

Dlaczego produkt został zakazany

Vegemite wpisano na listę przedmiotów zakazanych w więzieniach Wiktorii już w 2006 roku. Administracja wskazywała, że produkt może utrudniać pracę psów służbowych poszukujących narkotyków. Drożdżowe właściwości pasty pozwalają również potencjalnie wykorzystywać ją do produkcji alkoholu.

McKechnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo nożem dewelopera Otto Kuhne w Queensland ponad 30 lat temu. Do więzienia w Wiktorii został przeniesiony dziesięć lat po wyroku. Zakaz Vegemite obowiązuje również w Queensland, Australii Południowej i Tasmanii, podczas gdy w zakładach karnych Nowej Południowej Walii produkt jest dozwolony.

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