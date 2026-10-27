Autorka tekstów o jedzeniu dr Anna Trapido zdobyła tytuł Food Writer of the Year oraz zwyciężyła w powiązanej kategorii Health Writer of the Year podczas dorocznej gali Galliova Awards. Wyróżnienia otrzymała za portfolio materiałów opublikowanych w dziale TGIFood.

Dziesięć tekstów w portfolio

Jak informuje Daily Maverick, konkursowy zestaw Trapido składał się z 10 tekstów. Znalazły się w nim materiał o malinowym suflecie szefa kuchni Alaina Roux, historia o piri-piri autorstwa szefa kuchni Freddy'ego Diasa oraz publikacja o ghańskim ulicznym daniu kosua ne meko z gotowanych jajek.

W portfolio znalazły się także tekst o łączeniu południowoafrykańskiego wina Pinotage z tanzańską zupą z zielonych bananów, materiał o kolagenie i kurzych łapkach oraz publikacja o warzywie delele w Zimbabwe.

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Jedzenie, zdrowie i przepisy

Wśród innych zgłoszonych prac były materiały o wątróbce drobiowej, debiutanckiej książce kucharskiej Fehmidy „Fehmz” Jordaan oraz rosole z kurczaka jako popularnym daniu podczas przeziębienia. Do zestawu włączono także przegląd kandydatów do tytułu najlepszego smażonego kurczaka w Republice Południowej Afryki.

Autor materiału Daily Maverick zaznaczył, że każdy z 10 tekstów w portfolio Trapido jest wart przeczytania lub ponownego przeczytania.

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