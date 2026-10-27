Автор материалов о еде доктор Анна Трапидо получила звание Food Writer of the Year и победила в смежной категории Health Writer of the Year на ежегодной премии Galliova Awards. Награды ей принесло портфолио материалов, опубликованных в разделе TGIFood.

Десять текстов в портфолио

Как сообщает Daily Maverick, конкурсная подборка Трапидо состояла из 10 текстов. В нее вошли материал о малиновом суфле шеф-повара Алена Ру, история о пири-пири от шеф-повара Фредди Диаса и публикация о ганском уличном блюде kosua ne meko из вареных яиц.

В портфолио также были текст о сочетании южноафриканского вина Pinotage с танзанийским супом из зеленых бананов, материал о коллагене и куриных лапках, а также публикация об овоще delele в Зимбабве.

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Еда, здоровье и рецепты

Среди других поданных работ были материалы о куриной печени, дебютной книге рецептов Fehmida «Fehmz» Jordaan и курином супе как распространенном блюде во время простуды. В подборку также вошел обзор претендентов на звание лучшей жареной курицы в Южной Африке.

Автор материала Daily Maverick отметил, что каждый из 10 текстов в портфолио Трапидо стоит прочитать или перечитать.

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