Анна Трапидо стала лауреаткой двух категорий премии Galliova — Daily Maverick
Автор материалов о еде доктор Анна Трапидо получила звание Food Writer of the Year и победила в смежной категории Health Writer of the Year на ежегодной премии Galliova Awards. Награды ей принесло портфолио материалов, опубликованных в разделе TGIFood.
Десять текстов в портфолио
Как сообщает Daily Maverick, конкурсная подборка Трапидо состояла из 10 текстов. В нее вошли материал о малиновом суфле шеф-повара Алена Ру, история о пири-пири от шеф-повара Фредди Диаса и публикация о ганском уличном блюде kosua ne meko из вареных яиц.
В портфолио также были текст о сочетании южноафриканского вина Pinotage с танзанийским супом из зеленых бананов, материал о коллагене и куриных лапках, а также публикация об овоще delele в Зимбабве.
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Еда, здоровье и рецепты
Среди других поданных работ были материалы о куриной печени, дебютной книге рецептов Fehmida «Fehmz» Jordaan и курином супе как распространенном блюде во время простуды. В подборку также вошел обзор претендентов на звание лучшей жареной курицы в Южной Африке.
Автор материала Daily Maverick отметил, что каждый из 10 текстов в портфолио Трапидо стоит прочитать или перечитать.