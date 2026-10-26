Суд Вікторії залишив заборону Vegemite у в’язницях — The Guardian

Верховний суд штату Вікторія в Австралії відхилив позов ув’язненого Андре Маккечні, який намагався скасувати заборону на дріжджову пасту Vegemite у в’язницях штату. Чоловік стверджував, що відмова надати йому цей продукт порушує його право як австралійця «насолоджуватися своєю культурою».

Як повідомляє The Guardian, Маккечні подав позов проти департаменту виконання покарань Вікторії після того, як йому відмовили в доступі до солоної пасти на основі дріжджів. Він заявляв, що без Vegemite почувається відірваним від родини, громади та можливості практикувати австралійську культуру.

Рішення суду

Суддя Клер Гарріс постановила, що заборона не порушує права ув’язненого на харчування, достатнє для підтримання його здоров’я та добробуту. Вона зазначила, що Vegemite може вважатися частиною австралійської культури, а положення хартії прав людини потенційно можуть поширюватися на певні продукти.

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Водночас суд визнав заборону пропорційним заходом. За висновком судді, її обґрунтовують обов’язки адміністрації щодо безпеки, належного порядку у в’язниці, утримання та добробуту ув’язнених.

Чому продукт заборонили

Vegemite внесли до переліку заборонених предметів у в’язницях Вікторії ще 2006 року. Адміністрація вказувала, що продукт може заважати роботі службових собак, які шукають наркотики. Дріжджові властивості пасти також дають змогу потенційно використовувати її для виготовлення алкоголю.

Маккечні відбуває довічне ув’язнення за вбивство ножем девелопера Отто Куне в Квінсленді понад 30 років тому. До в’язниці у Вікторії його перевели через десять років після вироку. Заборона на Vegemite діє також у Квінсленді, Південній Австралії та Тасманії, тоді як у виправних установах Нового Південного Уельсу продукт дозволений.

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