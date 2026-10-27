W Izraelu Sieć Wsparcia Zatrzymanych, powiązana z ruchem protestacyjnym, rozpowszechniła apel do obywateli przylatujących z zagranicy, aby wziąć udział w wyborach. Poradzono im, by zapisali numery specjalnej infolinii alarmowej, wydrukowali je i włożyli do paszportu na wypadek, gdyby policja odebrała im telefony.

Porada dla wyborców z zagranicy

W wiadomości rozpowszechnianej w grupach WhatsApp wskazano, że należy skontaktować się z siecią w razie zatrzymania lub aresztowania przez policję graniczną albo policję Izraela na lotnisku Ben Guriona, po lądowaniu, w lokalu wyborczym w dniu głosowania lub po wyborach.

Jak informuje Jerusalem Post, przedstawicielka sieci nazwała tę inicjatywę środkiem zapobiegawczym na wypadek możliwych sytuacji. Zapytana o możliwe podstawy zatrzymania, zasugerowała, że przyczyną może być między innymi wpis danej osoby w mediach społecznościowych.

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Obawy aktywistów

Według przedstawicielki organizacji uczestnicy sieci obawiają się możliwego zatrzymywania osób wracających, by głosować na partie opozycyjne. Jednocześnie przyznała, że dotychczas podczas wyborów nie doszło do nietypowych incydentów, a przyjazdy wyborców w ostatnich dniach przebiegały bez problemów.

W sieci podkreślono, że kontakty przygotowano z wyprzedzeniem na różne scenariusze i że liczą na należyte wykonywanie pracy przez policję.

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