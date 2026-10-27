В Израиле связанная с протестным движением Сеть поддержки задержанных распространила обращение к гражданам, прилетающим из-за границы для участия в выборах. Им посоветовали сохранить номера специальной экстренной горячей линии, распечатать их и положить в паспорт на случай, если полиция заберет телефоны.

Совет для избирателей из-за границы

В сообщении, которое рассылали в WhatsApp-группах, указано, что в сеть следует обращаться в случае задержания или ареста пограничной полицией либо полицией Израиля в аэропорту Бен-Гурион, после приземления, на избирательном участке в день голосования или после выборов.

Как сообщает Jerusalem Post, представительница сети назвала эту инициативу мерой предосторожности на случай возможных ситуаций. На вопрос о возможных основаниях для задержания она предположила, что причиной, в частности, может стать публикация человека в социальных сетях.

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Опасения активистов

По словам представительницы организации, участники сети опасаются возможного задержания людей, возвращающихся голосовать за оппозиционные партии. В то же время она признала, что необычных инцидентов во время выборов до сих пор не было, а прибытие избирателей в последние дни проходило без проблем.

В сети подчеркнули, что заранее подготовили контакты для различных сценариев и рассчитывают, что полиция будет надлежащим образом выполнять свою работу.

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