Президент Кении Уильям Руту поручил в первоочередном порядке предоставить торговые места 1500 предпринимателям, выселенным во время реконструкции рынка Масинде Мулиро в городе Китале. Остальные места в новом комплексе планируется распределить по жребию, сообщает Nation Kenya.

Руту открыл модернизированный рынок 16 октября. Комплекс рассчитан на 2980 торговых мест, а его общая стоимость оценивается примерно в 840 млн шиллингов. Президент также поручил государственному секретарю по вопросам жилья Чарльзу Хинге найти средства для завершения невыполненных работ и объявил о помощи в размере 15 млн шиллингов для пострадавших торговцев — по 10 тыс. шиллингов каждому получателю.

Жалобы на распределение мест

Часть предпринимателей заявляет, что процедура распределения торговых мест была политизирована. Торговка Кэтрин Мбомере, работавшая на этой территории до сноса старых сооружений, сказала, что предпринимателям обещали возвращение после завершения строительства. По ее словам, торговцы получили от властей округа официальные письма о предоставлении мест и теперь требуют объяснить критерии нового распределения.

Председатель оптового и розничного рынка Соко-Мджинга Соломон Ваньони заявил, что часть торговцев работала вдоль дороги более 15 лет, однако не получила мест в новом комплексе. Представители бизнес-сообщества округа Транс-Нзоя призвали власти опубликовать полный список получателей и критерии отбора. Они также попросили проверить сообщения о возможной продаже некоторых торговых мест.

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Спор о финансировании

Распределение мест происходит на фоне спора между президентом Руту и губернатором округа Транс-Нзоя Джорджем Натэмбеей по поводу финансирования, управления и прав собственности на рынок. Натэмбея утверждает, что основную часть строительства профинансировала администрация округа после того, как унаследовала проект от предыдущего губернатора Патрика Хембы.

Согласно имеющимся данным о расходах округа, к финансовому году 2021/2022 на проект было потрачено более 700 млн шиллингов. Округ также выделил 40 млн шиллингов на завершение рынка и оплатил подключение электроэнергии. В то же время представители национальных властей заявляют, что вмешательство правительства имело решающее значение для завершения работ после четырехлетней остановки проекта.

Кандидат на должность губернатора и постоянный представитель Кении при ООН-Хабитат Сьюзен Накхумича заявила, что округ ранее получил около 830 млн шиллингов в рамках поддерживаемой Всемирным банком программы Kenya Urban Support Programme. По ее словам, после завершения первого этапа программы рынок был готов примерно на 95%, а президент впоследствии пообещал еще 100 млн шиллингов для окончания работ.

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