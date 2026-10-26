肯尼亚总统威廉·鲁托指示，优先向在基塔莱市马辛德·穆利罗市场重建期间被迁离的1500名企业家提供摊位。新综合市场其余摊位计划通过抽签分配，Nation Kenya报道。

鲁托于10月16日启用这座现代化市场。该综合市场设有2980个摊位，项目总成本估计约为8.4亿先令。总统还指示住房事务国务秘书查尔斯·欣加筹集资金完成尚未完工的工程，并宣布向受影响商贩提供1500万先令援助——每名受助者1万先令。

对摊位分配的投诉

部分企业家表示，摊位分配程序被政治化。老旧建筑拆除前曾在该区域经营的商贩凯瑟琳·姆博梅雷表示，企业家曾被承诺在建设完成后可以返回。她说，商贩收到了县政府发出的正式摊位分配信函，现在要求说明新一轮分配的标准。

索科-姆金加批发和零售市场主席所罗门·万约尼表示，一些商贩沿路经营超过15年，却没有获得新综合市场的摊位。跨恩佐亚县商界代表呼吁当局公布完整的受助者名单和遴选标准。他们还要求核查有关一些摊位可能被出售的消息。

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融资争议

摊位分配正值鲁托总统与跨恩佐亚县县长乔治·纳坦贝亚就市场融资、管理和所有权发生争议之际。纳坦贝亚称，在从前任县长帕特里克·海姆巴手中继承该项目后，县政府资助了建设的大部分工程。

根据现有的县支出数据，截至2021/2022财政年度，该项目已支出超过7亿先令。该县还拨款4000万先令用于完成市场建设，并支付了接通电力的费用。与此同时，国家政府代表表示，在项目停滞四年后，政府干预对完成工程至关重要。

县长候选人、肯尼亚驻联合国人居署常驻代表苏珊·纳库米查表示，该县此前通过世界银行支持的肯尼亚城市支持计划获得约8.3亿先令。她说，在该计划第一阶段完成后，市场约完成95%，总统随后承诺再提供1亿先令以完成工程。

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