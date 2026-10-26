Prezydent Kenii William Ruto nakazał, aby w pierwszej kolejności przyznać miejsca handlowe 1500 przedsiębiorcom wysiedlonym podczas przebudowy targowiska Masinde Muliro w mieście Kitale. Pozostałe miejsca w nowym kompleksie mają zostać rozdzielone w drodze losowania, informuje Nation Kenya.

Ruto otworzył zmodernizowane targowisko 16 października. Kompleks jest przeznaczony dla 2980 miejsc handlowych, a jego całkowity koszt szacuje się na około 840 mln szylingów. Prezydent polecił również sekretarzowi stanu ds. mieszkalnictwa Charlesowi Hinga znaleźć środki na dokończenie niewykonanych prac oraz ogłosił pomoc w wysokości 15 mln szylingów dla poszkodowanych handlowców — po 10 tys. szylingów dla każdego odbiorcy.

Skargi dotyczące przydziału miejsc

Część przedsiębiorców twierdzi, że procedura przydzielania miejsc handlowych została upolityczniona. Handlarka Catherine Mbomere, która pracowała na tym terenie przed wyburzeniem starych obiektów, powiedziała, że przedsiębiorcom obiecano powrót po zakończeniu budowy. Według niej handlowcy otrzymali od władz hrabstwa oficjalne pisma o przyznaniu miejsc i obecnie domagają się wyjaśnienia kryteriów nowego podziału.

Przewodniczący hurtowego i detalicznego targowiska Soko Mjinga Solomon Wanyonyi oświadczył, że część handlowców pracowała wzdłuż drogi przez ponad 15 lat, lecz nie otrzymała miejsc w nowym kompleksie. Przedstawiciele społeczności biznesowej hrabstwa Trans Nzoia wezwali władze do opublikowania pełnej listy beneficjentów oraz kryteriów wyboru. Poprosili także o zbadanie doniesień o możliwej sprzedaży części miejsc handlowych.

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Spór o finansowanie

Przydział miejsc odbywa się w tle sporu między prezydentem Ruto a gubernatorem hrabstwa Trans Nzoia George'em Natembeyą dotyczącego finansowania, zarządzania i praw własności do targowiska. Natembeya twierdzi, że główną część budowy sfinansowała administracja hrabstwa po przejęciu projektu od poprzedniego gubernatora Patricka Khaemby.

Zgodnie z dostępnymi danymi dotyczącymi wydatków hrabstwa, do roku finansowego 2021/2022 na projekt wydano ponad 700 mln szylingów. Hrabstwo przeznaczyło również 40 mln szylingów na ukończenie targowiska i opłaciło podłączenie energii elektrycznej. Jednocześnie przedstawiciele władz krajowych twierdzą, że interwencja rządu była kluczowa dla ukończenia prac po czteroletnim zastoju projektu.

Kandydatka na gubernatora i stała przedstawicielka Kenii przy UN-Habitat Susan Nakhumicha oświadczyła, że hrabstwo wcześniej otrzymało około 830 mln szylingów w ramach wspieranego przez Bank Światowy programu Kenya Urban Support Programme. Według niej po zakończeniu pierwszej fazy programu targowisko było gotowe w około 95%, a prezydent później obiecał kolejne 100 mln szylingów na dokończenie prac.

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