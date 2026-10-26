Władze indyjskich stanów Andhra Pradesh i Odisha przygotowują się do ewakuacji mieszkańców przed zbliżeniem się cyklonu Arnab, który według prognoz dotrze na ląd w środę rano. Jak informuje Dawn, powołując się na Reutersa, władze Andhra Pradesh uznały 570 tys. osób za narażone na skutki niepogody, a ewakuacje planowano rozpocząć w poniedziałek wieczorem.

Prognoza cyklonu

Arnab uformował się nad Zatoką Bengalską i nasilił się do cyklonicznego sztormu. Indyjski Departament Meteorologiczny prognozuje, że dotrze on do wybrzeża stanu Andhra Pradesh w środę rano. Oczekuje się, że porywy wiatru osiągną 140 km/h, a sam cyklon może jeszcze się nasilić.

Silne i bardzo silne opady prognozowane są w północnych i centralnych obszarach przybrzeżnych Andhra Pradesh, a także w południowych okręgach sąsiedniego stanu Odisha.

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Środki bezpieczeństwa

Władze Andhra Pradesh wezwały łodzie znajdujące się na morzu do powrotu do brzegu. Nakazały także szybkie przywracanie dostaw energii elektrycznej w razie przerw.

Rząd Odishy ogłosił zamknięcie szkół i uczelni w pięciu okręgach we wtorek i środę. Władze stanu przygotowują się również do przeniesienia mieszkańców nisko położonych obszarów do schronów cyklonowych.

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