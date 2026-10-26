Власти индийских штатов Андхра-Прадеш и Одиша готовятся эвакуировать жителей перед приближением циклона Арнаб, который, по прогнозу, выйдет на сушу утром в среду. Как сообщает Dawn со ссылкой на Reuters, власти Андхра-Прадеш определили 570 тысяч человек как уязвимых к последствиям непогоды, а эвакуацию планировали начать в понедельник вечером.

Прогноз циклона

Арнаб сформировался над Бенгальским заливом и усилился до циклонного шторма. Индийская метеорологическая служба прогнозирует, что он достигнет побережья штата Андхра-Прадеш утром в среду. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 140 км/ч, а сам циклон может еще усилиться.

Сильные и очень сильные осадки прогнозируют в северных и центральных прибрежных районах Андхра-Прадеш, а также в южных округах соседнего штата Одиша.

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Меры безопасности

Власти Андхра-Прадеш призвали лодки, находящиеся в море, вернуться к берегу. Также они распорядились оперативно восстанавливать электроснабжение в случае перебоев.

Правительство Одиши объявило о закрытии школ и колледжей в пяти округах во вторник и среду. Власти штата также готовятся переместить жителей низменных районов в циклонные укрытия.

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