Zmarła 74-letnia aktywistka Sheffi Paz — Jerusalem Post

Aktywistka Sheffi Paz, która przewodziła protestom przeciwko nielegalnej imigracji w południowym Tel Awiwie w Izraelu, zmarła w wieku 74 lat. Organizacja Save Tel Aviv poinformowała o tym w poniedziałek, pisze Jerusalem Post.

Paz zmarła po walce z chorobą nowotworową. Według publikacji w ciągu ostatniego miesiąca po raz czwarty zdiagnozowano u niej raka, a wcześniej trzykrotnie walczyła z tą chorobą.

Kampania w południowym Tel Awiwie

Paz była jedną z czołowych postaci ruchu protestacyjnego mieszkańców starych dzielnic południowego Tel Awiwu. Przez wiele lat prowadziła działalność społeczną, koncentrującą się na bezpieczeństwie mieszkańców i zmianie państwowej polityki migracyjnej.

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Paz była córką ocalałych z Holokaustu i jako dziecko przeniosła się do Izraela z Polski. W 2013 roku rozpoczęła publiczną kampanię przeciwko obecności nielegalnych migrantów w południowym Tel Awiwie. Organizowała demonstracje i protesty, wchodziła w konfrontacje z urzędnikami państwowymi i władzami lokalnymi oraz stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek ruchu.

Orzeczenie sądu i dalsza działalność

Jej aktywizm wiązał się z konfliktami z organami ścigania i postępowaniami sądowymi. We wrześniu 2024 roku Paz skazano na 45 dni więzienia po uznaniu jej za winną wykroczeń związanych z działalnością protestacyjną, w tym nanoszenia graffiti i zakłócania porządku publicznego.

Odbyła karę, a po zwolnieniu kontynuowała działalność społeczną. Save Tel Aviv oświadczyła, że Paz poświęciła ostatnie lata życia obronie interesów mieszkańców południowego Tel Awiwu, a przedstawiciele organizacji obiecali kontynuować kampanię, której przewodziła.

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