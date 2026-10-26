Умерла 74-летняя активистка Шеффи Паз — Jerusalem Post

Активистка Шеффи Паз, возглавлявшая протесты против незаконной иммиграции в южном Тель-Авиве, Израиль, умерла в возрасте 74 лет. Об этом в понедельник сообщила организация Save Tel Aviv, пишет Jerusalem Post.

Паз умерла после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным издания, в течение последнего месяца рак у нее диагностировали в четвертый раз, а до этого она трижды боролась с этой болезнью.

Кампания в южном Тель-Авиве

Паз была одной из ведущих фигур протестного движения жителей старых районов южного Тель-Авива. Она много лет занималась общественной деятельностью, сосредоточенной на безопасности жителей и изменении государственной миграционной политики.

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Паз была дочерью переживших Холокост и в детстве переехала в Израиль из Польши. В 2013 году она начала публичную кампанию против присутствия нелегальных мигрантов в южном Тель-Авиве. Она организовывала демонстрации и протесты, вступала в конфронтации с государственными чиновниками и местными властями и стала одной из наиболее узнаваемых представительниц движения.

Судебное решение и дальнейшая деятельность

Ее активизм сопровождался конфликтами с правоохранительными органами и судебными процессами. В сентябре 2024 года Паз приговорили к 45 дням лишения свободы после признания виновной в правонарушениях, связанных с протестной деятельностью, в частности в нанесении граффити и нарушении общественного порядка.

Она отбыла наказание и после освобождения продолжила общественную деятельность. В Save Tel Aviv заявили, что Паз посвятила последние годы жизни защите интересов жителей южного Тель-Авива, а представители организации пообещали продолжить кампанию, которую она возглавляла.

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