74岁活动人士谢菲·帕兹去世——《耶路撒冷邮报》

据《耶路撒冷邮报》报道，领导以色列特拉维夫南部反对非法移民抗议活动的活动人士谢菲·帕兹去世，享年74岁。Save Tel Aviv组织于周一公布了这一消息。

帕兹在与癌症抗争后去世。据该报报道，她在过去一个月内第四次被诊断出患癌，此前她曾三次与这种疾病抗争。

特拉维夫南部的运动

帕兹是特拉维夫南部老街区居民抗议运动的主要人物之一。多年来，她一直从事社会活动，重点关注居民安全以及改变国家移民政策。

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帕兹是大屠杀幸存者的女儿，童年时从波兰移居以色列。2013年，她发起了一场反对非法移民出现在特拉维夫南部的公开运动。她组织示威和抗议活动，与政府官员及地方当局发生冲突，并成为该运动最知名的代表人物之一。

法院判决及后续活动

她的活动伴随着与执法部门的冲突和法律诉讼。2024年9月，帕兹因被认定犯有与抗议活动有关的违法行为，包括涂鸦和扰乱公共秩序，被判处45天监禁。

她服刑后获释，并继续从事社会活动。Save Tel Aviv表示，帕兹将生命最后几年奉献给维护特拉维夫南部居民的利益，该组织代表承诺将继续她所领导的运动。

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