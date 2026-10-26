Odsetek odmów wobec obywateli Korei Południowej ubiegających się o amerykańskie wizy kategorii B osiągnął 24,73% w okresie od października 2024 roku do września 2025 roku. To o 9,76 punktu procentowego więcej niż w poprzednim roku fiskalnym — informuje Korea Herald, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych ujawnione przez deputowanego Kima Dae-sika.

Mniej wydanych wiz

Liczba wiz tej kategorii wydanych obywatelom Korei Południowej spadła o 21,2% — z 15 508 do 12 226. Wiza B-1 jest przeznaczona na tymczasowe podróże służbowe, a B-2 — na turystykę, leczenie oraz odwiedziny u krewnych lub przyjaciół.

Statystyki obejmują osoby ubiegające się o wizy B i nie uwzględniają Koreańczyków z Korei Południowej podróżujących do USA bez wizy w ramach systemu elektronicznego zezwolenia na podróż. Ze względu na różnice w tym, kto musi składać wniosek wizowy, bezpośrednie porównanie wskaźników z krajami spoza Programu Ruchu Bezwizowego jest ograniczone.

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Porównanie z innymi krajami

Wskaźnik Korei Południowej przekroczył poziom odmów w szeregu innych państw uczestniczących w amerykańskim Programie Ruchu Bezwizowego: w Wielkiej Brytanii wyniósł 20,44%, w Japonii — 5,68%, we Francji — 9,67%, a w Niemczech — 12,22%. W przypadku Chin odsetek odmów spadł z 25,37% do 20,21%, natomiast w Indiach i Wietnamie wyniósł odpowiednio 22,05% i 22,08%. Chiny, Indie i Wietnam nie uczestniczą w amerykańskim Programie Ruchu Bezwizowego.

Przedstawiciel południowokoreańskiego MSZ oświadczył, że ustalenie dokładnych powodów odmów jest trudne, ponieważ USA ich nie ujawniają. Przypuścił, że zaostrzenie kontroli mogło być związane z wewnętrznymi debatami politycznymi na temat imigracji w USA. Opozycyjny deputowany Kim Dae-sik wezwał również do sprawdzenia, czy na wskaźniki mogły wpłynąć polityka dyplomatyczna i obronna Seulu wobec Waszyngtonu oraz zmiany w stosunkach dwustronnych. Jednocześnie publikacja zaznacza, że wydarzenia, do których odnosił się on w kontekście relacji Seulu i Waszyngtonu, nastąpiły ponad rok po okresie objętym statystykami wizowymi.

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