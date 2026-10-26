2024年10月至2025年9月期间，申请美国B类签证的韩国公民被拒签的比例达到24.73%。据《韩国先驱报》报道，这一比例较上一个财政年度高出9.76个百分点。该报援引了由议员金大植公布的外交部数据。

签发的签证减少

向韩国公民签发的此类签证数量下降了21.2%，从15,508份降至12,226份。B-1签证用于临时商务旅行，B-2签证则用于旅游、医疗以及探望亲属或朋友。

该统计涵盖B类签证申请人，不包括通过电子旅行授权系统免签前往美国的韩国人。由于需要申请签证的人群存在差异，与免签证计划以外国家的指标进行直接比较受到限制。

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与其他国家的比较

韩国的比例高于若干其他美国免签证计划参与国的拒签率：英国为20.44%，日本为5.68%，法国为9.67%，德国为12.22%。中国的拒签率从25.37%降至20.21%，而印度和越南的拒签率分别为22.05%和22.08%。中国、印度和越南不参加美国免签证计划。

韩国外交部一名官员表示，由于美国不披露拒签的具体原因，因此很难确定确切原因。他推测，更严格的审查可能与美国国内围绕移民问题的政治辩论有关。反对党议员金大植还呼吁核查，首尔针对华盛顿的外交和国防政策以及双边关系的变化是否可能影响这些指标。同时，该报指出，他在首尔与华盛顿关系的背景下所提及的事件发生在签证统计所涵盖时期结束一年多之后。

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