新加坡航空投资16亿美元升级服务——CNBC

在新加坡，新加坡航空将投资超过20亿新加坡元，约合16亿美元，用于升级机上服务。该航空公司计划推出新座椅、餐饮选择和娱乐系统，CNBC报道。

头等舱和商务舱升级

从2027年年中起，面向头等舱和商务舱的新产品将逐步在远程和超远程空客A350飞机上推出。这些产品也将在新加坡航空接收并投入运营波音777-9后安装在该机型上。

头等舱将配备32英寸4K屏幕、Bang & Olufsen降噪耳机，以及供相邻而坐的乘客共同用餐的布局。相邻座位可转换为一张双人床。新加坡航空表示，这将是商业航空中最大的双人床。

商务舱座椅将配备22英寸4K屏幕、无线充电功能，并可通过蓝牙连接音频设备。完全平躺的睡床长79英寸、宽最多24英寸。部分中间座位可通过降下隔板进行合并。

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其他舱等的变化及波音延误

对于豪华经济舱，公司计划在座椅后仰时增加一英寸空间；经济舱则将更新座椅面料。这些舱等的新4K椅背显示器和下一代Krisworld娱乐系统将仅在波音777-9上提供。

新加坡航空首席商务官李立兴解释称，升级空客A350的决定与波音777-9交付延误有关。波音曾表示，不会在2027年前向客户交付首批777-9。该航空公司首席运营官陈凯平5月表示，在2027年3月本财年结束前，这些飞机不会加入机队。

此外，该航空公司计划从2027年第一季度起，在其几乎所有空客飞机上引入Starlink，但用于中程航线的A350除外。新加坡航空还将投资1.3亿新加坡元改造SilverKris贵宾休息室。

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